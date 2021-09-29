В правительстве Москвы готовы взаимодействовать с Загребом во всех сферах горуправления

ЗАГРЕБ, 29 сентября. /Корреспоендент ТАСС Валентин Адоньев/. Москва готова продолжать активное взаимодействие с Загребом во всех сферах городского управления. Об этом корреспондент ТАСС по итогам состоявшейся в Загребе серии двусторонних переговоров сообщил глава делегации, министр московского правительства, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черёмин.

По словам Черёмина, в столице Хорватии, являющейся одним из исторических партнеров Москвы, делегацию принял заместитель мэра Лука Корлает и председатель городского совета Йошко Клисович. "Мы искренне рады продолжать активное взаимодействие во всех сферах городского управления с нашими коллегами, - подчеркнул он. - Неспроста Загреб стал одной из первых столиц на карте нашего европейского турне".

Как рассказал Черёмин, хорватской стороне были переданы приглашения для участия в крупнейших международных форумах, возобновившихся после сложной пандемической ситуации, таких как Московский урбанистический форум, Олимпиада мегаполисов, Совет по культурному наследию, Международный климатический форум.

Как отметил Черёмин, сотрудничество в области образования является одним из важнейших пунктов программы сотрудничества, подписанной в 2019 году. В связи с этим московский министр пригласил представителей загребского департамента образования посетить Москву с целью изучения опыта использования в формате онлайн инновационной платформы "Электронная школа", а также новых методик в среднем образовании. "Эти решения в сочетании с эффективной информационной системой управления здравоохранением помогли сгладить негативные последствия пандемии", - обратил внимание Черёмин. В данном контексте он выступил с инициативой открытия московского класса, ориентированного на естественные науки, на базе одной из загребских школ с преподаванием на русском языке и предложил коллегам подготовить проект новой программы сотрудничества на 2022-2025 годы.

По словам министра столичного правительства, хорватская сторона также была проинформирована об экономическом развитии Москвы, инвестиционном климате, ключевых инфраструктурных проектах, в том числе строительстве метрополитена, стратегии развития общественного транспорта и успешной интеграции всей транспортной инфраструктуры города, программе реновации ветхого жилого фонда, экологических инициативах. При этом в ходе состоявшихся контактов Черёмин отметил важность сохранения инвестиций в социальную сферу, развитие культуры, общественной работы с пожилыми слоями населения, выразив интерес к изучению хорватского опыта в этих областях.

"В свою очередь заместитель мэра Загреба рассказал о наиболее актуальных проблемах и вызовах, стоящих перед столицей, таких как улучшение работы транспорта, переработка бытовых отходов, восстановление исторических зданий после землетрясения в марте прошлого года, - заметил Черёмин. - Он подчеркнул, что, несмотря на различия в масштабах, мегаполисы объединяют схожие приоритеты и существует острая необходимость изучать передовой опыт друг друга".

Развитие туризма

По словам Черёмина, также в Загребе состоялась встреча делегации с секретарем по вопросам международной торговли и развития Министерства иностранных и европейских дел Хорватии Зденко Лучичем. "Представитель хорватского МИД отметил важность развития внешнеэкономических связей, туристических обменов, упомянув, что в 2021 году Хорватию уже посетили более 90 тыс. российских туристов", - уточнил Черёмин.

При этом министр столичного правительства рассказал и об инициативе, предложенной Хозяйственной палате Хорватии, провести в Москве двустороннюю конференцию по вопросам туризма с привлечением крупнейших российских и хорватских туроператоров, столичного комитета по туризму. "Хорватия является одним из излюбленных туристических направлений не только для москвичей, но и россиян в целом, - заметил он. - Создание условий для дальнейшего развития взаимного туризма - наша непосредственная задача".

"Вопросы развития индустрии туризма обсуждались и на встрече с директором Туристического офиса Загреба Мартиной Бейненфельд, - обратил внимание Черёмин. - Стороны вновь подтвердили важность взаимного туристического потока, а также проведения двусторонней конференции по вопросам развития отрасли совместно с ТПП Хорватии и Москвы". Министр московского правительства выразил готовность оказывать всевозможное содействие налаживанию прямых контактов между московским и загребским комитетами по туризму.

"В ходе встречи стороны подтвердили договоренность об организации в феврале - марте 2022 года московско-хорватской конференции по развитию туризма. Профильные власти Загреба выразили надежду на налаживание совместной работы по привлечению туристов в столицы двух стран", - заметил Черёмин, указав, что в целях рекламы туристического направления города Загреба была достигнута договоренность об организации представительства хорватской столицы на московском фестивале "Путешествие в Рождество". "Хорватская сторона также проявила интерес к запуску в начале туристического сезона 2022 года брендированных автобусов или трамваев, посвященных Москве и Загребу", - констатировал он.

Продвижение внешнеэкономических связей

Говоря о торгово-экономическом сотрудничестве, Черёмин подчеркнул, что 50% внешнеторгового оборота Хорватии с Россией приходится именно на Москву и Московскую область. "В планах сторон провести специальные тематические встречи, посвященные экономическому сотрудничеству Москвы и Загреба, в преддверии российско-хорватской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которая состоится в декабре 2021 года", - подчеркнул министр правительства российской столицы.

По словам Черёмина, тематика развития внешнеэкономических связей также обсуждалась в ходе беседы с министром экономики и устойчивого развития Хорватии Томиславом Чоричем. "В рамках переговоров стороны обсудили возможность создания московско-хорватской рабочей группы по экономическому, культурному и гуманитарному сотрудничеству, - сказал он. - На 2022 год запланировано проведение бизнес-миссии в Загреб московских экспортно-ориентированных компаний, а также проведение конференции по вопросам цифровизации, внедрения информационных технологий в городскую среду".

Укрепление связей между бизнес-сообществами

Как отметил Черёмин, в рамках визита в Загреб состоялась встреча с руководством Хозяйственной палаты Хорватии, в ходе которой обсуждались вопросы укрепления связей между бизнес-сообществами. "Президент палаты Лука Бурилович обратил внимание на важность интенсификации сотрудничества в постпандемийный период, - сказал Черёмин. - Он отметил, что Россия традиционно является одним из крупнейших экономических партнеров Хорватии и выразил надежду на то, что после пандемии сотрудничество двух стран не только выйдет на показатели 2019 года, но и покажет позитивную динамику по сравнению с кризисным периодом".

"В 2019 году состоялся наш предыдущий визит в Загреб, в рамках которого была подписана Программа сотрудничества между двумя столицами, - продолжал Черёмин. - Экономическое сотрудничество и развитие внешнеэкономических связей - одни из приоритетных направлений этой программы. Московское бизнес-сообщество крайне заинтересовано в восстановлении контактов с хорватскими компаниями". В ходе состоявшихся контактов глава российской делегации подробно ознакомил хорватских коллег с опытом Москвы в противодействии пандемии и экономическими мерами поддержки предпринимателей. "Благодаря взвешенной стратегии и слаженным действиям столичных властей нам удалось избежать серьезных социальных потрясений, - подчеркивал Черёмин в беседах со своими визави. - Москва постепенно снимала ограничения на работу предприятий, выделяя миллиардные суммы на поддержку малого и среднего бизнеса. Работа над ключевыми инфраструктурными проектами в городе не останавливалась даже в пик пандемии".

"В данном контексте внимание хорватов было обращено на то, что экономическая ситуация в столице остается стабильной. Даже на пике пандемии уровень безработицы в Москве составил менее 4%, сейчас эта цифра немногим больше 1%, - сказал Черёмин. - В период пандемии столичные власти убедились и в правильности стратегии, направленной на поощрение инвестиций в IT, транспорт, образование, здравоохранение и социальную сферу. Именно стремительное развитие этих областей в значительной степени способствовало минимизации негативных последствий пандемии".

Как в свою очередь рассказал министр правительства Москвы, входящий в состав делегации президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов обратил внимание хорватских коллег на то, что постоянные контакты с ТПП других стран не прекращались во время пандемии. "Он поделился с ними опытом в создании информационных платформ, помогающим российским компаниям выходить на зарубежные рынки, а также в успешном проведении онлайн-выставок для предпринимателей", - уточнил Черёмин.

Загреб после Никосии и Афин стал третьим пунктом в турне Сергея Черёмина по столицам стран Восточного Средиземноморья и Балкан. После двухдневного визита в хорватскую столицу он вместе с делегацией отправился в Любляну.