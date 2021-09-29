Мандат Елены Вяльбе в Госдуме передали экс-депутату владимирского заксобрания Говырину

ВЛАДИМИР, 29 сентября. /ТАСС/. Президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер сборной России Елена Вяльбе отказалась от мандата депутата Госдумы. Его передали экс-депутату заксобрания Владимирской области Алексею Говырину. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе владимирского регионального отделения партии "Единая Россия".

Победитель предварительного голосования, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе возглавляла на выборах территориальную группу №29 , которая включает Владимирскую и Ивановскую области. В нее также входили действующий депутат Госдумы Юрий Смирнов, глава города Иванова Владимир Шарыпов, директор центра развития микрорайона Доброград, депутат заксобрания Владимирской области Алексей Говырин и заместитель генерального директора научно-производственного предприятия "ИТЭЛМА" Сергей Бородин.

"Центральная избирательная комиссия Российской Федерации приняла решение о передаче мандата Елены Вяльбе экс-депутату областного Законодательного Собрания Говырину Алексею Борисовичу. Теперь Владимирская область будет представлена в Государственной Думе Российской Федерации тремя депутатами "Единой России" - Григорием Аникеевым, Игорем Игошиным и Алексеем Говыриным", - говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе заксобрания Владимирской области ТАСС сообщили об удовлетворении заявления Алексея Говырина о сложении полномочий депутата регионального парламента.

Алексей Говырин родился в 1983 году, окончил среднюю школу № 9 в Коврове с золотой медалью. В 2005 году получил высшее образование в Ковровской государственной технологической академии по специальности "Менеджмент", с 2006 года работает на предприятиях группы компаний "Аскона". В 2017 году награжден Почетной грамотой Президента РФ за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. В Законодательном собрании Владимирской области VII созыва являлся заместителем председателя комитета по местному самоуправлению, земельным отношениям и административно-территориальному устройству, а также входил в состав комитета по промышленной политике, инвестициям, инновациям, малому и среднему бизнесу, стратегическому планированию и собственности.