Глава Владимирской области Сипягин получил удостоверение об избрании депутатом Госдумы

ВЛАДИМИР, 29 сентября. /ТАСС/. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, избранный в Госдуму по федеральному списку ЛДПР, получил удостоверение об избрании депутатом. Фотографию документа он выложил в соцсетях в среду.

"Сегодня я сообщил о своем решении перейти на работу в Государственную Думу. В принятии этого решения я руководствовался исключительно интересами жителей области", - написал Сипягин под фото. На снимке видна дата регистрации - 29 сентября.

Ранее глава региона сообщил о переходе на работу в Государственную Думу и о скором принятии о своей отставке с поста губернатора.

Член ЛДПР Владимир Сипягин был избран губернатором Владимирской области по результатам второго тура выборов 23 сентября 2018 года. Он набрал более 57% голосов избирателей, опередив действующую главу региона Светлану Орлову, выдвинутую "Единой Россией" (ее результат - 37,46%).

В новость внесена правка (18:38 мск) - передается с уточнением формулировки в заголовке и первом абзаце - удостоверение об избрании депутатом