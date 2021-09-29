Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отказался от мандата депутата Госдумы

МАЙКОП, 29 сентября. /ТАСС/. Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов отказался от мандата депутата Государственной Думы восьмого созыва, сообщил в среду ТАСС руководитель регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Рамазан Афашагов.

Кумпилов возглавлял на выборах в Госдуму региональный список партии "Единая Россия".

"Глава Адыгеи отказался от мандата депутата Госдумы", - сказал Афашагов, уточнив, что мандат передан Мурату Хасанову, который был в списке региональной группы кандидатов вторым.

Хасанов занимал пост депутата Госдумы с 2016 года. Он - 11-кратный чемпион мира по самбо.

Выборы проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. По итогам голосования "Единая Россия" набрала в Адыгее на выборах в Госдуму по партийному списку 66,45% голосов избирателей. Явка на выборы в республике составила 67,62% от общего числа избирателей, включенных в список.

Двенадцатого января 2017 года указом президента РФ Владимира Путина Мурат Кумпилов был назначен врио главы Республики Адыгея. Сменил во главе республики Аслана Тхакушинова, который подал в отставку в связи с истечением срока полномочий. Десятого сентября 2017 года парламент Адыгеи избрал Кумпилова главой республики, в тот же день он официально вступил в должность.