Россия призывает Израиль отказаться от односторонних мер в отношениях с Палестиной

ООН, 29 сентября. /ТАСС/. Израилю необходимо отказаться в отношениях с палестинцами от односторонних шагов по созданию необратимых реалий на земле, при этом обеим сторонам следует воздержаться от провокаций. Об этом заявил в среду представитель России Иван Хорошев, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

"Стагнация процесса ближневосточного урегулирования вкупе с нерешенностью его центральной проблемы - палестинской - создает постоянный очаг напряженности в регионе, - отметил дипломат. - После прекращения майской эскалации насилия остро стоят проблемы поддержания прекращения огня, оказания гуманитарного содействия пострадавшим палестинцам, реанимирования мирного процесса".

"На этом фоне продолжаются чреватые опасными последствиями односторонние действия - экспроприация и уничтожение собственности палестинцев, строительство поселений, произвольные аресты, нарушение статуса святых мест, насилие, - сказал он. - Призываем израильские власти отказаться от односторонних шагов по созданию необратимых реалий на земле".

Вместе с тем российская сторона "с пониманием относится к необходимости учитывать естественные озабоченности Израиля в сфере безопасности".

"В этой связи первоочередную задачу видим в достижении прочной стабилизации, отказе сторон от провокаций и односторонних шагов, создании условий для возобновления мирного процесса на общепризнанной международно-правовой основе, включая двугосударственную формулу", - подчеркнул Хорошев.

21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, которые на протяжении 11 дней до этого обменивались ракетными ударами. Жертвами противостояния стали 257 жителей прибрежного анклава, около 2 тыс. получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек. Сейчас при активном посредничестве Египта идет работа над постоянным соглашением о перемирии между участниками конфликта.