Правительство Мордовии ушло в отставку

ТАСС, 29 сентября. Правительство Мордовии в среду сложило свои полномочия, соответствующий указ подписал глава региона Артем Здунов в соответствии с конституцией республики. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой главы региона.

"29 сентября глава Республики Мордовия Артем Здунов подписал указ "О правительстве Республики Мордовия. В соответствии со статьей 96 Конституции Республики Мордовия правительство Республики Мордовия должно сложить свои полномочия, при этом продолжить выполнение своих обязанностей до сформирования правительства Республики Мордовия нового состава", - отмечается в сообщении.

Указ вступил в силу со дня его подписания.

29 сентября избранный главой Мордовии Артем Здунов официально вступил в должность. Церемония инаугурации прошла в здании республиканского дворца культуры в Саранске.