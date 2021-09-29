Госсовет Чувашии возглавил бывший депутат Госдумы VII созыва Леонид Черкесов

ТАСС, 29 сентября. Экс-депутат Государственной думы VII созыва Леонид Черкесов в среду назначен на пост председателя Государственного совета Чувашии. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Госсовета.

"Председателем Государственного совета Чувашской Республики седьмого созыва избран Леонид Ильич Черкесов", - отмечается в сообщении.

Черкесов поблагодарил депутатов за оказанное доверие. "Учитывая опыт работы в Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации, Чебоксарском городском собрании депутатов, приложу все усилия для обеспечения эффективной деятельности парламента", - приводятся слова Черкесова в сообщении.

Леонид Черкесов был депутатом Чебоксарского городского собрания депутатов, в 2010-2016 годах - главой города Чебоксары - председателем Чебоксарского городского собрания депутатов. Работал секретарем Чебоксарского городского местного отделения всероссийской политической партии "Единая Россия". В 2016-2021 годах был депутатом Госдумы VII созыва, его избрали 18 сентября 2016 года от "Единой России" по Чебоксарскому одномандатному избирательному округу № 38. Возглавлял правление Совета муниципальных образований Чувашской Республики, был заместителем председателя Ассоциации городов Поволжья, руководителем рабочей группы по формированию муниципальной кадровой политики и муниципального кадрового резерва окружного консультативного совета по развитию местного самоуправления при полномочном представителе президента РФ в Приволжском федеральном округе.

Ранее парламент республики возглавляла Альбина Егорова. В среду она была награждена орденом "За заслуги перед Чувашской Республикой" за плодотворную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

В ходе заседания принято решение о формировании в структуре Госсовета пяти комитетов. В их числе комитет по аграрным вопросам, природопользованию и экологии, комитет по государственному строительству и местному самоуправлению, комитет по жилищной политике и инфраструктурному развитию, комитет по социальной политике, национальным вопросам, комитет по экономической политике, бюджету, финансам и налогам.

Выборы в Госсовет

По итогам сентябрьских выборов в парламент республики прошли представители шести партий. В результате в Госсовете Чувашии образованы 6 фракций, представляющие политические партии "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", ЛДПР, Партия пенсионеров, "Новые люди".