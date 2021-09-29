Продуктивный разговор за закрытыми дверями. Путин и Эрдоган встретились в Сочи

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана прошли в среду в Сочи. Главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, а также ситуацию в регионах, представляющих взаимный интерес для двух стран: в Сирии, Ливии, Афганистане и Нагорном Карабахе.

Встрече, состоявшейся в сочинской резиденции Путина Бочаров Ручей, предшествовала двухнедельная самоизоляция российского лидера, о фактическом окончании которой сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "У меня реальный эксперимент практически получился. На себе провел. Три десятка человек вокруг меня заболели. Поздно ревакцинировались, - рассказал Путин Эрдогану уже по окончании переговоров, провожая турецкого лидера. - Адъютант, с которым я с утра до вечера целый день проработал, заболел. А у меня титры высокие. Меня, слава богу, пронесло". Президент России также рекомендовал своему коллеге в следующий раз пройти ревакцинацию именно отечественным "Спутником V". Переговоры начались около 13:30 мск и продлились порядка трех часов. Встреча была закрытой для прессы: журналистам удалось послушать традиционное начало переговоров, совместная пресс-конференция по итогам не планировалась. Как ранее сообщил Песков, переговоры Путина с турецким коллегой проходили в формате "один на один" с участием переводчиков. Представитель Кремля еще перед началом встречи указал, что главы государств не планируют обсуждать тему Крыма или подписывать документы по ее итогам. По данным Anadolu, Эрдогана во время визита сопровождали глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын и глава управления по связям с общественностью администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун. Открывая переговоры, российский лидер обратил внимание на то, что пандемия коронавируса не позволяла с марта 2020 года лично встретиться с турецким коллегой. В свою очередь, Эрдоган поблагодарил президента РФ за приглашение и отметил, что укрепление и развитие отношений Москвы и Анкары "принесет большую пользу". Взаимопомощь В начале переговоров с российским коллегой турецкий лидер также выразил признательность Москве за помощь в борьбе с лесными пожарами, которые в августе охватили юго-восток Турции. "К сожалению, [в этой борьбе] героически погибли ваши и наши граждане. В ходе телефонных переговоров мы об этом говорили, но я бы хотел вновь выразить слова соболезнования. Друзья действительно познаются в беде", - отметил Эрдоган.

Он особо подчеркнул экономический аспект двусторонних отношений. "Я посетил АЭС "Аккую", строительство идет по плану, - указал глава республики. - Считаю, что мы сможем открыть первый блок АЭС в следующем году". В свою очередь, российский лидер отметил, что даже в те моменты, когда переговоры между Москвой и Анкарой идут непросто, они все же завершаются позитивным результатом. "Наши ведомства научились находить компромиссы, выгодные для обеих стран, - подчеркнул Путин. - У нас накопленных турецких инвестиций - $1,5 млрд, а российских в экономику Турции - $6,5 млрд". В этой связи он также высоко оценил последовательную позицию Анкары по строительству газопровода "Турецкий поток", отвечающего "интересам турецкого народа и России". "Сейчас, когда мы наблюдаем достаточно сложные турбулентные процессы на европейском газовом рынке, Турция чувствует себя абсолютно уверенно и стабильно", - резюмировал он. Полезный и содержательный разговор Не оставили без внимания лидеры и вопросы регионального, а также международного значения. Путин отметил, что российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня в Карабахе активно действует и остается "серьезной гарантией стабильности и согласования" позиций Еревана и Баку по дальнейшим шагам, направленным на примирение. Достаточно успешно, по словам Путина, стороны взаимодействуют и по другим вопросам международной повестки. "Имею в виду и Сирию, и наши контакты по согласованию позиций по Ливии", - пояснил глава российского государства. Примечательно, что последняя состоявшаяся перед самоизоляцией встреча Путина с лидером иностранного государства была целиком и полностью посвящена проблемам Сирии: российский лидер 13 сентября принял в Москве президента арабской республики Башара Асада. Турецкий президент разделил эту позицию. "Укрепление российско-турецких отношений принесет большую пользу. Наши совместные шаги в Сирии имеют большое значение. Мир в этом регионе зависит от российско-турецких отношений", - добавил он. Президенты сошлись и в оценке итогов переговоров. Турецкий лидер назвал их продуктивными. Путин, провожая гостя, поблагодарил его за визит и добавил: "Очень было полезно и содержательно". С надеждой на компромисс по Сирии Опрошенные ТАСС эксперты, несмотря на весьма ограниченное количество информации по итогам саммита, отмечают, что лидерам удалось плодотворно обсудить самые важные темы повестки дня. Глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов предположил, что стороны решили не проводить пресс-конференцию после встречи, поскольку "многие вопросы носят очень чувствительный характер". "Российско-турецкие отношения очень персонифицированные, они во многом опираются и зависят от отношений двух лидеров. Поэтому, наверное, было принято решение сначала добиться какого-то взаимопонимания на высшем уровне, а потом, возможно, за этим последует какой-то шлейф дипломатических договоренностей. Наверное, тут много того, что они не хотели бы сейчас разглашать", - пояснил он.