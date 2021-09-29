Грызлов: украинская сторона саботирует минский переговорный процесс, доводя его до абсурда

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Украинская делегация на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе саботирует мирный процесс, доводя его до абсурда. Об этом в среду по итогам очередного заседания Контактной группы заявил журналистам полпред России на переговорах Борис Грызлов.

"Основным результатом прошедшего заседания стало полное обнажение истинной украинской позиции по всем вопросам урегулирования. Отсутствие содержательных предложений и аргументов по вопросам практического урегулирования конфликта украинская сторона стала откровенно компенсировать ничем не прикрытым саботажем и доведением переговоров до абсурда", - сказал он.

Кроме того, полпред России констатировал, что ситуация на линии соприкосновения остается напряженной, а ОБСЕ перестает быть активным участником урегулирования конфликта. "Огнем Вооруженных сил Украины вновь повреждены жилые здания, другие гражданские объекты, в том числе школа. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует новые украинские траншеи и минометные позиции в серой зоне, - перечислил Грызлов. - При этом координатор от ОБСЕ Микко Киннунен даже не призвал ни одну из сторон конфликта к достижению договоренностей по решению этой ситуации и фактически отказался от роли посредника на переговорах, объявив себя простым модератором. Судя по такой позиции, ОБСЕ перестает быть активным участником в поиске путей урегулировании конфликта".

При обсуждении политических вопросов, продолжил он, украинская делегация отказалась от достижения каких-либо договоренностей о принятии за основу обновленной дорожной карты по всеобъемлющему урегулированию конфликта, предложенной Донбассом. "При обсуждении регламента украинская сторона отказалась от признания равных прав для всех участников переговоров и не поддержала предложение со стороны Донецка и Луганска ввести практику голосования простым большинством по организационным вопросам, в том числе по принятию проектов документов за основу для дальнейшей проработки. Хотя указанное предложение позволило бы значительно повысить эффективность работы и не проводить бесконечные бесплодные дискуссии по процедурным вопросам. Такое поведение украинской делегации явно не способствует достижению мирных договоренностей с Донбассом", - заключил российский полпред.

Следующая встреча Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе назначена на 13 октября.

Заявление главкома ВСУ об отмене запрета на ответный огонь без согласования равносильно отказу Киева от дополнительных мер по Донбассу, считает Грызлов. "При обсуждении вопросов безопасности украинские представители отказались от каких-либо комментариев по конкретным проблемам, перенеся их в пункт "прочее". Главной из этих проблем стало официальное заявление главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, отменившего запрет командирам подразделений открывать ответный огонь без согласования с командованием", - сказал он. Как отметил Грызлов, "по существу, такое заявление командующего равносильно выходу Украины из договоренностей о мерах по усилению режима прекращения огня".