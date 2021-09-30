Представители РФ и США продолжат диалог по стратегической стабильности на встрече в Женеве

ЖЕНЕВА, 30 сентября. /ТАСС/. Второй очный раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности пройдет в четверг в Женеве. Российскую межведомственную делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. С американской стороны главным переговорщиком выступит первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман. В консультациях также примет участие заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

Эта встреча станет продолжением запущенного в июле диалога Москвы и Вашингтона по теме контроля над вооружениями, безопасности и стратегической стабильности, о котором договорились лидеры двух стран Владимир Путин и Джо Байден на саммите 16 июня. Тот факт, что второй очный контакт состоится почти ровно через два месяца после первой установочной встречи, свидетельствует о рабочем и энергичном настрое обеих сторон.

В интервью газете "Коммерсантъ" Рябков заявил, что обмен мнениями не прерывался все это время и шел в формате видеоконференций на уровне экспертов, а также при помощи "посланий и сигналов" на уровне посольств. По его словам, постепенно обсуждение стало касаться не только организационной составляющей, но и содержательной. Ожидается, что стороны продолжат работу по поиску взаимоприемлемых подходов и решений для создания "нового уравнения безопасности", которое за последние годы претерпело много потрясений из-за последовательного выхода Вашингтона из существующих в этой области соглашений.

Позиции сторон

В начале сентября Дженкинс озвучила принципы, которыми Вашингтон планирует руководствоваться на переговорах с Москвой. Этот подход, в частности, подразумевает намерение США охватить новые виды межконтинентальных средств доставки ядерных боезарядов.

Вашингтон также рассчитывает сохранить наложенные Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) на российские межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок и тяжелые бомбардировщики после истечения срока действия документа в 2026 году. Кроме того, в США считают необходимым обсуждать на переговорах все ядерные боеголовки, включая не учитывавшееся ранее нестратегическое ядерное оружие.

В Москве не приемлют такую постановку вопроса. По словам Рябкова, этот подход однобокий и никак не учитывает разницу географических положений России и США, что заводит обсуждение в тупик. Более того, Москва считает, что приоритетное внимание стоит уделить все-таки средствам доставки, не сводя все к теме боезарядов, хотя она, безусловно, тоже важна. Замминистра уверен, что об этом нужно говорить за столом переговоров, а не путем публичного обмена сигналами. По всей вероятности, стороны остановятся на этом вопросе в ходе предстоящих консультаций.

Комментируя в целом заявление Дженкинс, Рябков отметил, что у России несколько иначе расставлены приоритеты, хотя эта "тройная формула" не полностью противоречит российским интересам.

Задачи

Москва рассчитывает, что в процессе консультаций все договоренности с Вашингтоном удастся облечь в юридически обязывающую форму. Однако Россия не отвергает и идею заключения исполнительных соглашений, не требующих ратификации, или политических договоренностей по некоторым вопросам. Как указал Рябков, у РФ и США был ранее подобный опыт, который оказался позитивным.

В любом случае российская сторона к этому подходит без иллюзий и не торопится делать прогнозы о том, как именно будет выглядеть новое уравнение безопасности.

Форма и содержание

Отдельным предметом обсуждения станет организация самого переговорного процесса - создание тематических рабочих групп. Пока что стороны не определились, какими они будут. В Москве считают, что от выбранного формата во многом зависят и темпы продвижения, и результативность диалога. По словам Рябкова, в американской столице также уделяют этому существенное внимание.

Накануне встречи замглавы МИД РФ заявил журналистам, что объявление о создании Австралией, Великобританией и США нового партнерства в сфере безопасности (AUKUS), в рамках которого Канберра планирует построить как минимум восемь атомных подводных лодок по американской технологии, а также переоснастить свои вооруженные силы крылатыми ракетами производства США, не входит в повестку консультаций и останется на заднем плане переговоров. "Но AUKUS как таковой, несомненно, напоминает нам о том, насколько легко, непринужденно наши американские коллеги относятся к тем режимам в сфере нераспространения, о приверженности которым они всегда заявляют и которым призывают других твердо следовать", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.