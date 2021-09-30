Кадыров назвал ценным авансом полученный орден "За заслуги перед Отечеством" III степени

ГРОЗНЫЙ, 30 сентября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал ценным авансом орден "За заслуги перед Отечеством" III степени, полученный за большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу.

"Я воспринимаю эту награду от главы государства как самый ценный аванс. Владимир Владимирович, я безгранично благодарен вам за оказанное внимание и высокую оценку моей службы. Для меня большое счастье трудиться в команде великого государственного и политического деятеля. Со своей стороны, хочу еще раз подчеркнуть, что готов в любое время выполнить все ваши поручения. Самое главное, я знаю ваши требования, пожелания, видения и взгляды, и поэтому несложно справляться с возложенными на меня обязанностями", - написал Кадыров на своей странице в "Вконтакте".

Ранее министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил, что Кадыров награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени и опубликовал фото выписки соответствующего указа президента России.

С 17 по 19 сентября в Чеченской Республике проходили выборы главы региона, депутатов Государственной думы, депутатов республиканского парламента V созыва и депутатов представительных органов муниципальных образований. Действующий глава региона побил собственный рекорд и набрал 99,7% голосов. Президент России поздравил Кадырова с результатами выборов и отметил, что уровень поддержки властей Чечни связан с результатами работы руководства региона.