Россия считает несбалансированным состав санкционных комитетов ООН по Африке

ООН, 30 сентября. /ТАСС/. Географический состав комитетов ООН по санкциям по ряду стран Африки является несбалансированным, некоторые эксперты этих механизмов не отвечают требованиям беспристрастности и независимости. Об этом заявил в среду ТАСС первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

По словам дипломата, российская сторона работает в ООН над тем, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. В этой связи утверждение ряда конкретных комитетов или индивидуальных экспертов по инициативе России еще обсуждается.

"Действительно, пришлось приостановить утверждение ряда комитетов или индивидуальных кандидатур. Это связано с тем, что мы опять столкнулись с ситуацией, когда предложенный состав участников географически не сбалансирован, - отметил Полянский. - Вновь наблюдается перевес по числу представителей западных стран".

По словам собеседника агентства, некоторые кандидаты "не соответствуют требованиям беспристрастности, нейтральности и независимости". "Это отражается на работе комитетов. Нам необходимо исправить ситуацию", - заявил первый заместитель постпреда РФ.