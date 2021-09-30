Глава администрации Чебоксар Ладыков назначен и. о. полпреда Чувашии при президенте РФ

ТАСС, 30 сентября. Глава Чувашии Олег Николаев назначил исполняющим обязанности полномочного представителя Чувашии при президенте России Алексея Ладыкова - главу администрации города Чебоксары. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Николаева.

"Руководствуясь пунктом 6 статьи 72 конституции Чувашской Республики, постановляю: назначить Ладыкова Алексея Олеговича заместителем председателя кабинета министров Чувашской Республики - исполняющим обязанности полномочного представителя Чувашской Республики при президенте Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

Алексей Ладыков начал свою трудовую деятельность в коммерческих структурах. Затем был генеральным директором компаний ООО "СК "Старатель", ООО "Инкрит". С 2011 года занимает пост главы администрации города Чебоксары.

На 30 сентября запланировано внеочередное 11-е заседание Чебоксарского городского собрания депутатов. Одним из вопросов в повестке, согласно информации, опубликованной на сайте администрации города, значится "О досрочном прекращении полномочий главы администрации города Чебоксары Ладыкова Алексея Олеговича в связи с отставкой по собственному желанию".

В среду на официальном портале органов власти Чувашии был опубликован указ главы республики об освобождении от должности полномочного представителя региона при президенте РФ Петра Чекмарева 30 сентября по собственному желанию. Чекмарев был назначен на этот пост в марте 2019 года, переназначен полпредом республики при президенте РФ в сентябре 2020 года.