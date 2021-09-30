Песков прокомментировал слова Берлускони о Путине и дефиците выдающихся лидеров в мире

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Главное для России - не сталкиваться у себя с мировым дефицитом выдающихся лидеров, о котором говорил экс-премьер Италии Сильвио Берлускони. Такое мнение ТАСС высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Берлускони заявил, что считает главу российского государства Владимира Путина единственным из оставшихся в мире выдающихся лидеров.

"Для нас главное - самим не сталкиваться с таким дефицитом у себя!" - ответил Песков в четверг в ответ на вопрос, согласны ли в Кремле со словами бывшего итальянского премьера о нехватке выдающихся лидеров в мире.

О чем говорил Берлускони

Итальянский политик в среду отметил 85-летие. Путин поздравил его по телефону и в телеграмме.

"Недавно мне позвонил, чтобы поздравить, мой друг Путин. Я ему сказал следующее: "Влади, ты меня знаешь, и я искренен, в мире из выдающихся лидеров остался только ты". Мы посмеялись, но я не шучу, это - правда", - рассказал Берлускони.

В тексте послания, опубликованном на сайте Кремля, президент РФ обратился к экс-премьеру Италии "дорогой Сильвио" и передал "самые искренние поздравления". По словам Путина, "трудно переоценить личный вклад" Берлускони в развитие российско-итальянских отношений. Путин также подчеркнул, что дорожит многолетней дружбой с Берлускони, и назвал его "всегда желанным гостем на российской земле". Президент РФ и ранее говорил, что поддерживает дружеские отношения с экс-премьером Италии, которого считает "политиком мирового уровня".