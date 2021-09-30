Первый замгубернатора Свердловской области Высокинский переходит на работу в заксобрание

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский освобожден от должности в связи с переходом на работу в законодательное собрание Свердловской области, куда он был избран на прошедших выборах. Об этом сообщили журналистам в департаменте информационной политики региона.

Высокинский - единственный чиновник из регионального правительства, который переходит на работу в заксобрание.

"Александр Высокинский освобожден от должности первого заместителя губернатора Свердловской области в связи с переходом на выборную должность. Напомним, он был избран депутатом Законодательного Собрания Свердловской области на прошедших выборах 19 сентября. Последний день работы Александра Высокинского в занимаемой должности - 30 сентября", - сообщили в департаменте.

В департаменте уточнили, что исполняющим обязанности первого заместителя губернатора назначен Алексей Шмыков, который занимает должность заместителя главы региона. "Кандидатура на этот пост проходит обязательное согласование с депутатами Законодательного собрания", - отметили в департаменте.

Высокинскому 48 лет. С 2000 года он работал на разных должностях в администрации Екатеринбурга, впоследствии перешел на работу заместителем губернатора Свердловской области, однако в 2018 году был назначен главой Екатеринбурга, где проработал два года. Затем он вернулся в областное правительство на должность первого заместителя губернатора.