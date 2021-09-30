Псковские депутаты переизбрали Андрея Турчака в Совет Федерации

ПСКОВ, 30 сентября. /ТАСС/. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак продолжит представлять Псковскую область в Совете Федерации РФ. Соответствующее решение приняли в четверг депутаты Псковского областного Собрания на очередной сессии, сообщила пресс-служба администрации региона.

"Представителем в Совет Федерации от Псковского областного собрания депутатов избран Андрей Турчак", - отмечается в сообщении по итогам проведенного тайного голосования. Кандидатуру Турчака поддержали 22 депутата, против - 2 парламентария.

Таким образом, Турчак продолжит работу в качестве сенатора: 2 ноября 2017 года депутаты Псковского областного собрания также наделяли его полномочиями члена Совета Федерации РФ, представителя от законодательной власти региона.

После оглашения результатов Турчак обратился к парламентариям, поздравив их с завершением избирательного цикла и пообещав оправдать оказанное доверие. "Для меня это уже третий раз, когда областное собрание наделяет меня полномочиями своего представителя в Совете Федерации. <...> Но все эти разы я старался работать честно, в интересах нашего региона. Хочу вас заверить, что так будет и в этот раз. Для меня это высокое доверие - результаты сегодняшнего голосования, и я сделаю все для того, чтобы это доверие оправдать", - отметил Турчак.

По итогам выборов в Псковское областное собрание в сентябре 2021 года Турчак одержал победу и получил мандат в региональном парламенте. При голосовании за депутатов в псковское заксобрание за "Единую Россию" было отдано 39,61% голосов, на втором месте - КПРФ (20,47%), на третьем - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (9,09%).