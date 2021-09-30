Путин и Эрдоган подтвердили приверженность достигнутым договоренностям по Сирии

Переговоры президентов России и Турции были своевременными и очень полезными, отметил пресс-секретарь Дмитрий Песков

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи подчеркнули необходимость вытеснить оставшихся террористов из сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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"Была подчеркнута необходимость выполнения их (ранее достигнутых договоренностей) в плане вытеснения из Идлиба террористических элементов, которые там еще присутствуют, которые могут представлять угрозу и выполнять агрессивные наступательные действия в отношении сирийской армии", - отметил представитель Кремля. Он не стал "вдаваться в конкретику" по сирийскому вопросу, который лидеры затронули на переговорах. "Полностью этой информацией не обладаю, - пояснил Песков. - Но тема действительно обсуждалась. Была подтверждена приверженность ранее достигнутым договоренностям". О Совете сотрудничества Путин и Эрдоган на переговорах в Сочи условились проработать и провести до конца года Совет сотрудничества высшего уровня двух стран, если позволит эпидемиологическая обстановка, сообщил пресс-секретарь главы государства. "Президенты условились проработать тему и провести до конца года Высший госсовет (имеется в виду Совет сотрудничества высшего уровня двух стран), если позволит санитарно-эпидемиологическая ситуация, которая не сильно нам благоволит", - сказал Песков. О ситуации в Афганистане, Ливии и Нагорном Карабахе

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Путин и Эрдоган на переговорах в Сочи обсудили ситуации в Сирии, Афганистане, Ливии и Нагорном Карабахе, сообщил Песков. "Региональные конфликты также плотно были на повестке дня, обменялись мнениями по Сирии детально, говорили по Афганистану, по Ливии и, конечно же, речь заходила и по нагорнокарабахскому урегулированию," - сказал Песков. Он отметил, что с российской стороны было подчеркнуто, что стороны должны искать компромиссные решения по делимитации границы и по развитию транспортной инфраструктуры. О решениях по "Турецкому потоку" Путин на переговорах с Эрдоганом дал очень высокую оценку эффективным решениям властей страны по "Турецкому потоку", сообщил Песков. "По газовым делам говорили, обсудили поставки газа, - сказал Песков. - Путин дал очень высокую оценку своевременным и эффективным решениям турецкого руководства по "Турецкому потоку". Решения были приняты быстро, все было реализовано в срок, очень оперативно". Нынешняя ситуация показывает правильность этих действий, заметил Песков. "Мы видим, как лихорадит энергетический, газовый рынок Европы, и на этом фоне Турция со всей имеющейся инфраструктурой чувствует себя гарантированной, обеспеченной и застрахованной от подобных скачкообразных изменений конъюнктуры в своей стране", - подытожил он. О расширении контактов по С-400 Президент РФ и турецкий лидер на переговорах в Сочи обсуждали военно-техническое сотрудничество, в том числе расширение контактов по С-400, сообщил Песков. "Говорили о возможности продолжения сотрудничества в плане военно-технического взаимодействия, ВТС, и о продолжении сотрудничества и расширении [его] по С-400, по другим направлениям, обсуждали возможности производства некоторых компонентов на турецкой территории", - перечислил представитель Кремля темы, затронутые на встрече лидеров. Об опасности передачи Украине беспилотников