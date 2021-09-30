Путин и Эрдоган подтвердили приверженность достигнутым договоренностям по Сирии

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи подчеркнули необходимость вытеснить оставшихся террористов из сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Была подчеркнута необходимость выполнения их (ранее достигнутых договоренностей) в плане вытеснения из Идлиба террористических элементов, которые там еще присутствуют, которые могут представлять угрозу и выполнять агрессивные наступательные действия в отношении сирийской армии", - отметил представитель Кремля.
Он не стал "вдаваться в конкретику" по сирийскому вопросу, который лидеры затронули на переговорах. "Полностью этой информацией не обладаю, - пояснил Песков. - Но тема действительно обсуждалась. Была подтверждена приверженность ранее достигнутым договоренностям".
О Совете сотрудничества
Путин и Эрдоган на переговорах в Сочи условились проработать и провести до конца года Совет сотрудничества высшего уровня двух стран, если позволит эпидемиологическая обстановка, сообщил пресс-секретарь главы государства.
"Президенты условились проработать тему и провести до конца года Высший госсовет (имеется в виду Совет сотрудничества высшего уровня двух стран), если позволит санитарно-эпидемиологическая ситуация, которая не сильно нам благоволит", - сказал Песков.
О ситуации в Афганистане, Ливии и Нагорном Карабахе
Путин и Эрдоган на переговорах в Сочи обсудили ситуации в Сирии, Афганистане, Ливии и Нагорном Карабахе, сообщил Песков.
"Региональные конфликты также плотно были на повестке дня, обменялись мнениями по Сирии детально, говорили по Афганистану, по Ливии и, конечно же, речь заходила и по нагорнокарабахскому урегулированию," - сказал Песков.
Он отметил, что с российской стороны было подчеркнуто, что стороны должны искать компромиссные решения по делимитации границы и по развитию транспортной инфраструктуры.
О решениях по "Турецкому потоку"
Путин на переговорах с Эрдоганом дал очень высокую оценку эффективным решениям властей страны по "Турецкому потоку", сообщил Песков.
"По газовым делам говорили, обсудили поставки газа, - сказал Песков. - Путин дал очень высокую оценку своевременным и эффективным решениям турецкого руководства по "Турецкому потоку". Решения были приняты быстро, все было реализовано в срок, очень оперативно".
Нынешняя ситуация показывает правильность этих действий, заметил Песков. "Мы видим, как лихорадит энергетический, газовый рынок Европы, и на этом фоне Турция со всей имеющейся инфраструктурой чувствует себя гарантированной, обеспеченной и застрахованной от подобных скачкообразных изменений конъюнктуры в своей стране", - подытожил он.
О расширении контактов по С-400
Президент РФ и турецкий лидер на переговорах в Сочи обсуждали военно-техническое сотрудничество, в том числе расширение контактов по С-400, сообщил Песков.
"Говорили о возможности продолжения сотрудничества в плане военно-технического взаимодействия, ВТС, и о продолжении сотрудничества и расширении [его] по С-400, по другим направлениям, обсуждали возможности производства некоторых компонентов на турецкой территории", - перечислил представитель Кремля темы, затронутые на встрече лидеров.
Об опасности передачи Украине беспилотников
Москва обратила внимание на соглашение между Киевом и Анкарой о строительстве центра для обслуживания турецких беспилотников на Украине, Турции хорошо известна позиция России об угрозе применения подобных боевых систем в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента РФ.
"Безусловно, в Кремле это заметили, - сказал он, отвечая на вопрос о соглашении по строительству учебно-испытательного центра в Киевской области для обслуживания турецких беспилотников Bayraktar. - Наша позиция о том, что передача подобных систем вооружений Украине чревата тем, что эти вооружения могут использоваться украинскими вооруженными силами против своего же народа, хорошо известна. И она хорошо известна в Турции".
В Минобороны Украины 14 декабря 2020 года сообщали о подписании соглашения с Турцией о производстве корветов и ударных беспилотников для украинской армии. Киев еще в 2019 году закупил и провел испытания аппаратов Bayraktar, которые планируется оснащать высокоточными авиабомбами MAM-L турецкой компании Roketsan. По неофициальным данным, сумма этого контракта составила $69 млн.
О создании АЭС "Аккую"
Путин и Эрдоган на переговорах в Сочи обсудили создание атомной электростанции "Аккую" и возможность строительства новых блоков, заявил Песков.
"Обсудили крупные проекты, которые стоят на совместной повестке дня. Прежде всего это графики продолжения стройки и завершения первого энергоблока "Аккую". Говорили о возможном строительстве новых блоков и в целом о том, что нужно делать в плане нашего сотрудничества для зарождающегося сектора мирного атома, атомной энергетики в Турции", - сказал Песков.
О подготовке космонавта от Турции
Путин и Эрдоган на переговорах в Сочи обсудили сотрудничество в космосе и возможность подготовки космонавта от Турции, сообщил Песков.
"Упоминали и сотрудничество в космосе, возможность подготовки турецкого космонавта и так далее, об этом тоже заводил речь президент Путин", - сказал Песков.
О вакцинации
Путин и Эрдоган в ходе переговоров в среду в Сочи отметили необходимость вакцинироваться и ревакцинироваться от коронавируса, сообщил Песков.
"Говорили про прививки, про вакцины. Отмечали необходимость вакцинироваться и ревакцинироваться", - сказал представитель Кремля в беседе с прессой в четверг, говоря о темах, затронутых на встрече лидеров.
Песков напомнил, что Путин рассказал Эрдогану о том, что вакцина "Спутник V" работает, доказала свою эффективность. "Президент лично испытал это на себе, когда большое количество людей вокруг него заболело, и когда он с ними контактировал", - отметил пресс-секретарь.