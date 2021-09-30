Сулеймана Керимова вновь избрали сенатором от законодательной власти Дагестана

МАХАЧКАЛА, 30 сентября. /ТАСС/. Депутаты Народного собрания (парламента) Дагестана в четверг наделили Сулеймана Керимова полномочиями представителя в Совете Федерации от законодательного органа власти региона, передает корреспондент ТАСС с заседания парламента.

За кандидатуру Керимова проголосовали 85 из 87 присутствовавших на сессии депутатов.

Керимов представляет парламент Дагестана в верхней палате российского парламента с марта 2011 года. До своего избрания в Совет Федерации Керимов был депутатом Народного собрания Дагестана пятого созыва.