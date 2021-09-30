{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков: Путин и Эрдоган отметили необходимость полностью вытеснить террористов из Идлиба

На переговорах президентов была подтверждена приверженность ранее достигнутым договоренностям, отметил пресс-секретарь главы российского государства

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи подчеркнули необходимость вытеснить оставшихся террористов из сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

На эту тему
Продуктивный разговор за закрытыми дверями. Путин и Эрдоган встретились в Сочи
Продуктивный разговор за закрытыми дверями. Путин и Эрдоган встретились в Сочи

"Была подчеркнута необходимость выполнения их (ранее достигнутых договоренностей) в плане вытеснения из Идлиба террористических элементов, которые там еще присутствуют, которые могут представлять угрозу и выполнять агрессивные наступательные действия в отношении сирийской армии", - отметил представитель Кремля.

Он не стал "вдаваться в конкретику" по сирийскому вопросу, который лидеры затронули на переговорах. "Полностью этой информацией не обладаю, - пояснил Песков. - Но тема действительно обсуждалась. Была подтверждена приверженность ранее достигнутым договоренностям".

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана прошли в среду в Сочи. Главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, а также ситуацию в регионах, представляющих взаимный интерес для двух стран: в Сирии, Ливии, Афганистане и Нагорном Карабахе.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп ТайипПереговоры Путина и Эрдогана в Сочи
Лавров 4 октября встретится в Москве с главой МИД Египта Шукри
Читать полностью