Председателем заксобрания Кировской области избрали Романа Береснева

ТАСС, 30 сентября. Депутаты Законодательного собрания Кировской области седьмого созыва избрали в четверг на первом заседании председателем Романа Береснева. Ранее он занимал должность заместителя председателя правительства Кировской области, передает корреспондент ТАСС.

Председатель был избран тайным голосованием, за Береснева проголосовали 27 депутатов. В бюллетени, помимо кандидатуры Береснева, была внесена кандидатура Михаила Ковязина, выдвинутого фракцией "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", однако он получил только 11 голосов.

Роман Береснев родился 28 ноября 1972 года в Кирове, в 1994 году окончил Кировский государственный педагогический институт им. В. И. Ленина, в 1999 году - Московскую государственную юридическую академию. С 2006 по 2009 годы был заместителем руководителя администрации правительства Кировской области, затем до марта 2012 года работал федеральным инспектором по Кировской области, с 2012 по 2014 год - главным федеральным инспектором по Республике Марий Эл. В 2014 - 2016 гг. занимал должность заместителя председателя правительства Кировской области, с 2017 по 2020 годы руководил областной Федерацией профсоюзных организаций , а с июня 2020 года вновь занял должность заместителя председателя правительства Кировской области.

Заместителем председателя Заксобрания депутаты избрали главного врача Кировской городской больницы №2, председателя Кировского регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации "Союз женщин России" Ирину Морозову, выдвинутую от "Единой России".

С 17 по 19 сентября 2021 года в Кировской области проходили выборы депутатов Законодательного собрания Кировской области. В региональный парламент прошли шесть партий, избрано 40 депутатов: 27 по одномандатным округам и 13 по партийным спискам. В одномандатных округах "Единая Россия" получила 20 мандатов, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - шесть мандатов, ЛДПР - один мандат. По единому округу "единороссы" получили четыре мандата, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - три, ЛДПР и КПРФ - по два, Партия пенсионеров и "Новые люди" - по одному. Таким образом, у "Единой России" в седьмом созыве 24 из 40 мандатов.