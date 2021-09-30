Мэр Стрежевого покинул пост после 12 лет работы

ТОМСК, 30 сентября. /ТАСС/. Мэр города нефтяников Стрежевого - самого северного в Томской области - Валерий Харахорин досрочно покинул свой пост в связи с избранием в депутаты законодательной думы Томской области, сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации в четверг.

"Дума Стрежевого досрочно прекратила полномочия мэра Валерия Харахорина, руководившего городским округом больше 12 лет. Соответствующее решение депутаты приняли в связи с победой Харахорина на выборах по одномандатному округу № 12 в законодательную думу Томской области", - говорится в сообщении.

С 30 сентября исполняющим обязанности мэра городского округа по решению муниципальной думы назначен Валерий Дениченко, до этого занимавший должность заместителя мэра по экономике и финансам. Выборы нового градоначальника назначены на 3 декабря 2021 года.

Стрежевой - город на северо-западе Томской области с населением более 40 тыс. человек. Он построен в районе крупных нефтяных месторождений, нефтедобыча является основой его экономики. Харахорин возглавил город в 2008 году. Более 20 лет проработал в компании "Томскнефть", после - работником налоговой службы на севере региона. С 2005 года был председателем думы городского округа.

О выборах

Депутаты от партии "Единая Россия" по итогам выборов 17-19 сентября получили 27 из 42 мандатов в законодательной думе Томской области седьмого созыва, в том числе восемь - по партийным спискам. КПРФ в облдуме займет семь кресел, ЛДПР и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - три, "Новые люди" - два. В 2016 году в думе Томской области представители "Единой России" получили 31 из 42 мандатов: 10 - по партийным спискам и 21 - по всем одномандатным округам. ЛДПР получила пять мандатов, КПРФ - четыре, "Справедливая Россия" - два.

17-19 сентября в Томской области проходили выборы двух депутатов Госдумы и 42 депутатов облдумы (21 - по партийным спискам и 21 - по округам), а также депутатов двух муниципальных дум. В регионе, где насчитывается более 760 тыс. избирателей, работали 769 избирательных участков. Итоговая явка в регионе составила более 40%.