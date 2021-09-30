Марину Ведерникову назначили врио главы Домодедова

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Глава Домодедова Александр Двойных сложил полномочия по собственному желанию, временно исполнять обязанности главы будет первый замглавы администрации муниципалитета Марина Ведерникова. Об этом сообщила пресс-служба главного управления территориальной политики Подмосковья.

"29 сентября 2021 года глава городского округа Домодедово Московской области А.В. Двойных сложил полномочия по собственному желанию. Советом депутатов городского округа Домодедово Московской области принято решение о возложении временного исполнения полномочий главы на первого заместителя главы администрации городского округа Домодедово Московской области Ведерникову М.И.", - говорится в сообщении.

В четверг депутаты Мособлдумы утвердили кандидатуру Александра Двойных на позицию сенатора в Совете Федерации от Мособлдумы.

Двойных занимал должность главы Домодедова с 2017 года.