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В МИД РФ считают, что поставки США военной техники в Молдавию осложнят урегулирование

Заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев сообщил, что в общей сложности техника была поставлена на сумму $5 млн

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Поставки американской военной техники в Молдавию дополнительно осложняют урегулирование приднестровского конфликта, заявил в четверг на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

"Полагаем, что подобные шаги, вписывающиеся в общую линию Вашингтона и Брюсселя на втягивание Молдавии в евроатлантические структуры, вряд ли будут способствовать укреплению доверия между берегами Днестра, дополнительно осложняя и без того пробуксовывающий процесс преднестровского урегулирования", - сказал он.

Дипломат отметил, что в общей сложности техника была поставлена на сумму $5 млн, а до конца текущего года анонсировано еще несколько аналогичных поставок из США. По его словам, речь идет о стрелковом оружии, средствах связи, легких артиллерийских системах и бронеавтомобилях. "Целью заявлено повышение потенциала вооруженных сил Республики Молдова и их оперативной совместимости для участия в международных миротворческих операциях", - добавил Зайцев.

Молдавия по конституции является нейтральным государством. При этом в стране действует бюро связи НАТО, которое призвано повысить эффективность взаимодействия. Молдавские военные участвовали в операциях по поддержанию мира в Кот-д'Ивуаре, Либерии, Судане, Южном Судане, Грузии и Ираке.

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