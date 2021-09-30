В МИД РФ заявили, что Дания допустила произвол в отношении гражданина России Никифорова

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Дания допустила правовой произвол в отношении российского гражданина Алексея Никифорова, Москва ожидает объективного рассмотрения его апелляции. Об этом заявил в четверг на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

"Ожидаем от датской стороны объективного и неполитизированного рассмотрения дела россиянина в ходе начинающегося апелляционного процесса. Исходим из того, что в отношении Алексея Никифорова был допущен произвол и рассчитываем, что российский гражданин будет освобожден", - сказал он.

По словам Зайцева, вопрос "обеспечения справедливого рассмотрения" по этому делу с соблюдением прав и законных интересов Никифорова находится "на постоянном контроле МИД". "Посольство России в Дании продолжает оказывать российскому гражданину всю необходимую консульско-правовую помощь, внимательно отслеживает ход судебного процесса, находится на связи с его адвокатом", - проинформировал представитель МИД.

Датская прокуратура сообщила в начале декабря прошлого года о предъявлении Никифорову, постоянно проживающему в королевстве, обвинения в шпионаже. Россиянин, который находился под стражей с начала июля 2020 года, подозревался в предоставлении датских энергетических технологий российской разведке.

10 мая суд города Ольборг на севере Дании приговорил Никифорова к трем годам лишения свободы по обвинению в шпионаже. Как сообщили корр. ТАСС в посольстве РФ в королевстве, россиянин виновным себя не признает. Его апелляция будет рассмотрена в конце октября.