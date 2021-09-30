Вячеслава Тимченко вновь избрали сенатором от Кировской области

ТАСС, 30 сентября. Депутаты Законодательного собрания Кировской области седьмого созыва на первой сессии избрали своим представителем в Совете Федерации Вячеслава Тимченко, который являлся сенатором от региона с 2014 года. Об этом рассказал в четверг председатель заксобрания Роман Береснев.

"Законодательное собрание Кировской области решило наделить Тимченко Вячеслава Степановича полномочиями сенатора РФ, представителя от Законодательного собрания Кировской области, и прекратить досрочно полномочия депутата заксобрания седьмого созыва", - сказал Береснев.

За кандидатуру Тимченко проголосовали 24 депутата. В бюллетени для тайного голосования также была внесена кандидатура Татьяны Платуновой ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), однако ее поддержали только 12 депутатов.

"Я второй раз избираюсь депутатом Заксобрания Кировской области и представлял Кировскую область в Совете Федерации с 2014 года по 2016 год от исполнительной власти, а с 2016 года - от законодательной. Считаю, что парламентский контроль должен быть более жестким. Необходим контроль и спрос с исполнительной власти за полноту осуществления их полномочий в интересах нашего народа. Именно этим мы и занимаемся", - сказал Тимченко.

Вячеслав Тимченко родился 20 ноября 1955 года в Новошахтинске Ростовской области, окончил Новочеркасский политехнический институт им. С. Орджоникидзе (инженер-технолог), аспирантуру Российской академии государственной службы при президенте РФ. Кандидат экономических наук.