Лавров 8 октября проведет встречу с членами Ассоциации европейского бизнеса

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 8 октября встречу с Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ) в России. Об этом сообщил в четверг заместитель официального представителя МИД РФ Алексей Зайцев.

"8 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет встречу с членами Ассоциации европейского бизнеса в России, которая объединяет более 500 компаний и банков из стран - членов ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли и ряда других государств, осуществляющих свою деятельность в России, - сказал он. - Общение в таком формате происходит на регулярной основе, последний раз - в октябре прошлого года, и уже стало доброй традицией".

Как отметил Зайцев, на мероприятии будут обсуждаться актуальные вопросы взаимодействия между Россией и ЕС в торгово-экономической и иных сферах, "а также роль деловых кругов в создании необходимых условий для нормализации российско-еэсовских отношений, обеспечения их прагматичного и взаимовыгодного характера".