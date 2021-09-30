Экс-спикера краевого парламента избрали сенатором от законодательной власти Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Депутаты Думы Ставропольского края в четверг наделили бывшего спикера парламента Геннадия Ягубова полномочиями представителя в Совете Федерации от законодательной власти региона.

Кандидатуру Ягубова на голосование внесла фракция партии "Единая Россия" в краевом парламенте. За кандидатуру проголосовали 46 из 47 присутствовавших на заседании депутатов.

"Я благодарю всех за поддержку, спасибо за то время, которое мне удалось поработать с вами в качестве председателя", - сообщил Ягубов после оглашения результатов голосования.

Геннадий Ягубов в 2007 году стал выпускником президентской программы подготовки управленческих кадров и вошел в состав кадрового резерва страны, являлся депутатом Думы Ставропольского края четвертого и пятого созывов. В 2016 году он был избран председателем думы края шестого созыва.