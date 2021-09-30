В МИД РФ приветствуют решение суда о незаконности запрета вещания "РТР-Планета" в Литве

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Россия позитивно оценивает решение высшего административного суда Литвы о признании незаконным запрета на вещание русскоязычного канала "РТР-Планета" на территории страны. Об этом заявил в четверг на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

"Приветствуем вынесение в начале сентября высшим административным судом Литвы решения о признании незаконными действий национальной комиссии по радио и телевидению о приостановке вещания телеканала "РТР-Планета", - сказал он. - Суд принял во внимание ряд нарушений со стороны медиарегулятора Литвы, имевших место в ходе принятия некорректных решений: у трех членов комиссии из семи голосовавших были официальные договорные отношения с местными телеканалами. Таким образом, был нарушен принцип беспристрастности органа, решения которого могли быть предвзятыми и способствовать продвижению отдельных лиц".

Зайцев обратил внимание, что судом также отменено решение упомянутой комиссии от апреля 2018 года о штрафе литовского телекоммуникационного оператора за трансляцию другой версии телеканала "Россия РТР".

Он напомнил, что в мае 2018 года было вынесено постановление Еврокомиссии, признающее запрет на ретрансляцию "РТР-Планеты" законным, пропорциональным и соответствующим законодательству ЕС. "Мы уже выражали свою позицию в отношении циничности и двойных стандартов, которые видим в этом решении Еврокомиссии. Хотелось бы понять, что с этой оценкой теперь будет, когда судом доказана нелегитимность одобренного Брюсселем акта прямой цензуры в отношении СМИ", - отметил представитель российского МИД.