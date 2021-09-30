МИД России призвал СМИ Исландии прекратить следовать "плану нападок" на РФ в киберсфере

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. МИД России призвал средства массовой информации Исландии прекратить распространение недостоверных данных о якобы продолжающихся хакерских атаках с территории РФ. Об этом заявил на брифинге в четверг замглавы Департамента информации и печати российского МИД Алексей Зайцев.

"В исландских СМИ появилась информация о якобы совершенной хакерской атаке с территории России на исландскую компанию с целью получения выкупа. Создается впечатление, что на Западе создается разнарядка на подобного рода заявления. Очередь дошла до Исландии. Очень хотелось бы, чтобы на этом план безосновательных нападок был исчерпан", - отметил он. "В этой связи хотелось бы посоветовать исландским СМИ избегать распространения недостоверных сведений", - добавил он.

Зайцев напомнил, что в России с 2018 года существует национальный координационный центр по компьютерным инцидентам, который уполномочен взаимодействовать с компетентными органами других стран для недопущения киберпреступлений. По имеющимся у МИД РФ данным, отметил он, за последние три года от госструктур и компаний Исландии не поступало запросов в указанное ведомство.

Россия, подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства, последовательно выступает за укрепление международного сотрудничества в области противодействия международной киберпреступности. В июле, напомнил Зайцев, РФ внесла в спецкомитет ООН проект конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях и рассчитывает, что все государства примут участие в работе над текстом этого документа.