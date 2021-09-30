ЕР вновь выдвинет на пост главы Мурманска кандидатуру экс-министра образования региона

МУРМАНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" вновь выдвинет кандидатуру экс-министра образования Мурманской области Ольги Дзюбы на пост главы Мурманска на следующем заседании горсовета. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального отделения партии.

"Кандидатура Ольги Дзюбы поддержана партией. Вопрос будет рассмотрен на следующем заседании горсовета", - сказали в пресс-службе.

Глава Мурманска выбирается депутатами горсовета из их числа и становится председателем совета. Ранее в четверг на внеочередном заседании, где рассматривался вопрос об избрании городского главы, Ольга Дзюба - единственная выдвинутая на этот пост кандидатура - не набрала большинства голосов депутатов горсовета. За нее проголосовали 8 депутатов из 25.

По итогам заседания депутаты решили, что до избрания нового главы исполнять обязанности мэра будет заместитель председателя горсовета Тамара Прямикова.

Выборы главы Мурманска были инициированы из-за того, что мэр Михаил Белошеев на этом же заседании совета депутатов объявил о своем решении уйти в отставку, поскольку по результатам выборов, которые прошли 17-19 сентября, перешел на работу в Мурманскую областную думу.

Ольга Дзюба - член партии "Единая Россия". Являлась директором мурманской гимназии № 8, а также депутатом VI созыва совета депутатов Мурманска. 5 октября 2020 года возглавила Министерство образования Мурманской области, сложив полномочия депутата. Вновь депутатом горсовета Мурманска Ольга Дзюба стала по итогам довыборов в совет депутатов, которые прошли 17-19 сентября.