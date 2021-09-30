МИД РФ: продление мандата миссии ОБСЕ на границе РФ и Украины было нецелесообразным

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Продление мандата миссии наблюдателей ОБСЕ в пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на российско-украинской границе после 30 сентября было нецелесообразным на фоне абсурдных требований ряда стран. Об этом в четверг на брифинге заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

Дипломат напомнил, что миссия была развернута летом 2014 года в качестве проявления доброй воли Москвы. Целью этого решения, по словам Зайцева, было побудить украинские власти выбрать путь мирного урегулирования в Донбассе.

"К сожалению за 7 лет этот шаг так и не встретил должного понимания у киевских властей и их западных партнеров. Более того, само присутствие наблюдателей ОБСЕ использовалось рядом стран как повод для разжигания конфронтации, выдвижения в наш адрес все более агрессивных и абсурдных требований. В этих условиях продлевать мандат группы было нецелесообразно", - сказал он.

Зайцев подчеркнул, что у России нет претензий к работе миссии, и отметил, что наблюдатели ОБСЕ действовали слаженно, четко выполняли предписания мандата и эффективно сотрудничали с российским властями. Он также обратил внимание, что наблюдатели за весь период действия мандата не зафиксировали никакого движения войск или военной техники через российско-украинскую границу.

"Претензии в наш адрес в связи с принятым решением [о свертывании миссии] считаем неуместными. Рассчитываем, что теперь украинские власти и их западные партнеры проявят более ответственный подход и перестанут перекладывать на нас ответственность за пробуксовку мирного урегулирования внутриукраинского процесса" - резюмировал Зайцев, добавив, что все сотрудники миссии ОБСЕ в ближайшие недели покинут российскую территорию.

Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации 2 сентября сообщил, что Россия не видит оснований для продления мандата группы наблюдателей после его истечения 30 сентября 2021 года. По его словам, это решение пересмотру не подлежит.