МИД РФ: Москва продолжает работать с Баку и Ереваном над возвращением военнопленных

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Российская сторона продолжает работать с Ереваном и Баку над возвращением армянских военнопленных в обмен на передачу Азербайджану карт минных полей и рассчитывает, что это поможет в оздоровлении отношений двух стран. Об этом заявил в четверг на брифинге заместитель Директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

"Продолжаем работу по возвращению армянских военнопленных в обмен на карты минных полей. Убеждены, что скорейшее и окончательное устранение этих раздражителей будет способствовать оздоровлению отношений Еревана и Баку", - сказал он.

Зайцев отметил, что Москва в своей работе на этом направлении исходит из трехстороннего заявления лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января этого года, которые "выступают надежной гарантией недопущения подобных трагических событий в будущем". "В своих усилиях по стабилизации ситуации в регионе Россия делает акцент на реализации задач, вытекающих из данных трехсторонних соглашений, продвижении вперед по всем направлениям", - подчеркнул он.

Представитель российского МИД также обратил внимание на прошедшие 27 сентября в Азербайджане и Армении траурные мероприятия в связи с годовщиной начала вооруженного противостояния в Карабахе. "Всецело разделяем чувства скорби родственников и друзей погибших с обеих сторон конфликта", - подчеркнул он.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября прошлого года. После полутора месяцев боев 9 ноября президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы. 11 января текущего года на встрече в Москве было принято решение создать рабочую группу на уровне вице-премьеров трех стран, которая сконцентрируется на налаживании транспортных и экономических связей в Карабахе.