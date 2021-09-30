МИД РФ: визит Минской группы ОБСЕ в Карабах помог бы подготовке встречи Алиева и Пашиняна

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Поездка сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Нагорный Карабах будет содействовать созданию благоприятных условий для организации возможной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом заявил в четверг на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев, комментируя заявление президента Азербайджана о том, что он готов провести переговоры с премьер-министром Армении, если встреча будет организована Минской группой ОБСЕ.

Зайцев подчеркнул, что Россия всегда исходила из того, что регулярный диалог, в особенности на высоком и высшем уровнях, способствует достижению взаимопонимания и поддержания конструктивной атмосферы для решения проблемных вопросов.

"Именно благодаря интенсивным контактам президента России [Владимира] Путина с лидерами Азербайджана и Армении удалось остановить кровопролитие в Нагорном Карабахе, подписать трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, заложившее основы для налаживания мирной жизни в регионе. Как вы понимаете, организация такого рода встреч на высшем уровне требует серьезной подготовки. Исходим из того, что поездка сопредседателей Минской группы в регион как раз и будет содействовать созданию благоприятных условий для этого", - добавил дипломат.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ согласовали в Нью-Йорке с Баку и Ереваном возобновление рабочих поездок в Нагорный Карабах.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября прошлого года. После полутора месяцев боев 9 ноября лидеры Армении, Азербайджана и России подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.