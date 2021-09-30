Москва видит позитивный настрой Еревана и Баку достичь пакетных договоренностей

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Россия фиксирует положительный настрой Армении и Азербайджана достичь взаимоприемлемых пакетных договоренностей по Нагорному Карабаху, которые в перспективе могут стать основой для перехода к проектному сотрудничеству. Об этом заявил в четверг на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

По словам Зайцева, в вопросах нагорнокарабахского урегулирования "крайне важно обеспечить возможности для поиска взаимоприемлемых развязок". "Подтверждение объективной востребованности такого настроя - это озвученная на высшем уровне и Баку, и Ереваном готовность к открытию новой страницы в отношениях и их поэтапной нормализации, - отметил он. - В своей работе мы концентрируемся именно на таких положительных моментах".

"Со своей стороны отмечаем положительный настрой Еревана и Баку на достижение взаимоприемлемых пакетных договоренностей, что в перспективе позволит перевести совместную работу в плоскость проектного сотрудничества", - указал Зайцев.

Он также обратил внимание на "проблемы инцидентов на отдельных участках армяно-азербайджанской границы", "устойчивым и долгосрочным решением" которых Москва видит создание комиссии по делимитации государственной границы между сторонами с ее последующей демаркацией на всем протяжении. "Российской стороной сформулированы и переданы на рассмотрение Еревана и Баку предложения по обеспечению запуска соответствующего переговорного процесса. Ожидаем реакцию партнеров", - добавил он.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 12 августа на заседании правительства, что республика готова возобновить переговоры с Азербайджаном по разрешению нагорнокарабахского конфликта и ждет конкретных предложений от Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (МГ ОБСЕ). В конце сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев в свою очередь сообщил в интервью телеканалу "Франс-24", что готов провести переговоры с премьер-министром Армении при условии, что встреча будет организована МГ ОБСЕ.

27 сентября 2020 года обострилась ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха, на спорной территории начались активные бои. 9 ноября президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в зоне конфликта. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместили российских миротворцев.