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МИД РФ подтвердил отправку Лондону предложения о взаимной выдаче аккредитации журналистам

Виза Сары Рейнсфорд истекла 31 августа

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. МИД РФ подтверждает факт отправки британскому Форин офису письма с предложением выдачи аккредитации журналистке Би-би-си Саре Рейнсфорд, как только в Великобританию вернется российский корреспондент, которому отказали в выдаче разрешения на въезд.

"Подтверждаем", - сказал собеседник агентства, комментируя информацию, появившуюся в Telegram-канале "Дипломатический источник".

Как сообщил Telegram-канал, "обиженная на Москву и Лондон" Рейнсфорд сейчас "пробивается на работу" собственным корреспондентом в Белоруссию, однако сделать этого пока не получается. Также "Дипломатический источник" отметил, что российское внешнеполитическое ведомство направило ответное письмо руководству Форин оффиса, в котором предложило вернуть Рейнсфорд в РФ, как только в Британию вернется три года остающийся без визы российский корреспондент.

Виза Рейнсфорд истекла 31 августа, в связи с чем она покинула Москву. Ранее российская сторона приняла решение не продлевать журналистке Би-би-си рабочую визу в качестве зеркальной меры на действия Лондона по отношению к корреспонденту ТАСС.

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