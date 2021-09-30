Экс-глава Минтруда Топилин может возглавить комитет Госдумы по экономической политике

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Бывший министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин, избранный депутатом Госдумы от "Единой России", может возглавить комитет нижней палаты по экономической политике. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в партии.

"Топилин может занять пост председателя комитета Думы по экономической политике", - сказал собеседник агентства, заметив, что вероятность этого очень высока.

Ранее другой источник сообщил ТАСС, что главой комитета Госдумы восьмого созыва по социальной политике может остаться депутат от ЛДПР Ярослав Нилов, возглавлявший комитет в седьмом созыве палаты. По словам источника, "Максим Топилин также может стать главой комитета, но другого".

Топилин был председателем правления Пенсионного фонда РФ с 23 января 2020 года. В марте 2021 года он был назначен старшим советником генерального директора РЖД. До этого (с 21 мая 2012 г. по 21 января 2020 г.) он занимал должность министра труда и социальной защиты РФ в правительстве Дмитрия Медведева.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В Госдуму провели свои списки пять партий: традиционная парламентская четверка ("Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и ЛДПР) и дебютант федеральных выборов - партия "Новые люди", образованная в прошлом году.

С учетом данных по 225 одномандатным округам в Госдуме будут работать представители восьми партий: "Единой России", КПРФ, "Справедливой России - Патриотов - За правду", ЛДПР, "Новых людей", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии роста. Всего "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату, пять мандатов получили самовыдвиженцы.