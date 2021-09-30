Рябков: РФ и США продвинулись по вопросам работы по теме стратегической стабильности

ЖЕНЕВА, 30 сентября. /ТАСС/. Новый раунд консультаций РФ и США по стратегической стабильности показал готовность сторон двигать процесс дальше, хотя точек соприкосновения у сторон пока крайне мало. Об этом заявил журналистам в четверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"В совокупности все продемонстрировало, что, несмотря на имеющиеся расхождения, а их очень много, как в концептуальной сфере, так и с точки зрения подхода к конкретным элементам ядерной политики, даже с точки зрения интерпретации намерений друг друга, различия сохраняются. Несмотря на это, есть желание, готовность двигать процесс дальше, и его постепенное структурирование, с одной стороны, само по себе является признаком такого ответственного подхода, а с другой стороны, позволит нам, я думаю, точнее определить пределы возможного и попробовать хотя бы постепенно расширять точки соприкосновения, которых пока крайне мало", - сказал Рябков.

Он напомнил, что Москва в последние годы слышала от Вашингтона "не просто нападки", а все более ожесточенную критику ее действий в сфере контроля над вооружениями.

"Доходит до прямого передергивания фактов, приписывания нам несуществующих намерений или планов. Мы пытаемся эти заблуждения американцев развеивать путем изложения нашей аргументации и логики, - продолжил высокопоставленный дипломат. - Не буду давать прогноз, насколько успешны эти наши усилия, но фоном нашей работы идет стремление не нагнетать избыточно вокруг имеющихся бесспорных и очевидных расхождений, а пытаться фокусироваться на том, как и куда мы можем двигаться совместно".

У России и США есть желание продолжать совместную работу по вопросам стратегической стабильности, несмотря на множество расхождений. РФ и США договорились о создании двух рабочих групп по вопросам стратегической стабильности.

"Договорились о создании двух рабочих групп, которые будут заниматься вопросами тематики [стратегической стабильности]", - сказал Рябков.

РФ и США продолжили обсуждение всех вопросов по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Позиция РФ о неприемлемости присутствия США на территории центральноазиатских стран непоколебима.