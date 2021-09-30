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Рябков считает, что нельзя игнорировать намерения Лондона о наращивании ядерных сил

ЖЕНЕВА, 30 сентября. /ТАСС/. Намерения Великобритании пойти по пути наращивания ядерного арсенала нельзя игнорировать. Об этом заявил журналистам в четверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Общеизвестно, что для российской стороны в этом контексте первостепенное значение имеет то, что происходит с ядерными арсеналами ближайших союзников США - европейских союзников, Великобритании и Франции, - сказал он. - Мы знаем о намерениях Лондона пойти по пути наращивания своих возможностей в этой сфере. Пусть не сейчас, но со временем. Это серьезный момент, который нельзя игнорировать".

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