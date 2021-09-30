ЖЕНЕВА, 30 сентября. /ТАСС/. Россия на консультациях с США в Женеве выразила свои озабоченности, связанные с созданием альянса между Австралией, Великобританией и США (AUKUS). Об этом заявил журналистам в четверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Мы также воспользовалась сегодняшней встречей для того, чтобы изложить американцам достаточно прямо наши озабоченности, связанные с созданием ими совместно с Великобританией и Австралией нового высокотехнологического партнерства AUKUS, в рамках которого предполагается передача технологий ядерной двигательной установки Австралии в контексте ожидаемого создания восьми атомных подводных лодок ВМС этой страны", - сказал Рябков.

Россия на консультациях по стратегической стабильности в Женеве детально представила американской стороне ответы на некоторые интересующие Вашингтон вопросы, заявил Рябков.

"У нас есть более четкое представление о том, какие задачи в ходе предстоящего, дальнейшего диалога и его продолжения хотела бы решить американская сторона. Мы в свою очередь представили достаточно детально ответы на некоторые интересующие американцев вопросы", - сказал Рябков.

Россия по линии МАГАТЭ будет ставить вопросы, связанные с соглашением AUKUS, сообщил Рябков.