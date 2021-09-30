Рябков заявил, что вопрос встречи глав совбезов РФ, США и Израиля сейчас на рассмотрении

ЖЕНЕВА, 30 сентября. /ТАСС/. Организация трехсторонних переговоров секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева с его коллегами из США и Израиля находится на рассмотрении, дата мероприятия пока не определена. Об этом заявил журналистам в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Нет, пока этот вопрос не отрегулирован, - сказал он, говоря о возможной дате такой встречи. - Я хочу сказать, что, в принципе, на разных уровнях эти темы обсуждаются, необязательно, как я это понимаю, сразу говорить о том, что именно руководители аппаратов советов безопасности наших стран соберутся для их проработки. Но это все в процессе, все на рассмотрении".

В июне 2019 года секретарь СБ России Николай Патрушев, а также бывший на тот момент советником президента США по национальной безопасности Джон Болтон и занимавший тогда пост главы Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат впервые в трехстороннем формате обсуждали ситуацию в Сирии.