Вершинин обсудил с главой Международной организации по миграции ситуацию в Афганистане

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил в четверг по телефону с генеральным директором Международной организации по миграции (MOM) Антониу Виторино реагирование на связанные с Афганистаном вызовы.

"В центре обсуждения были ситуация в Афганистане и предпринимаемые MOM меры реагирования на миграционные и гуманитарные вызовы в этой стране и регионе", - говорится в сообщении МИД.

Кроме того, с российской стороны был подтвержден настрой на дальнейшее развитие взаимодействия с MOM.

О вступлении России в МОМ

В апреле этого года Россия приняла устав Международной организации по миграции (МОМ) и стала полноправным ее членом.

В феврале президент РФ Владимир Путин внес устав организации на рассмотрение Госдумы. В пояснительной записке отмечалось, что вступление в МОМ "позволит доводить до иностранных партнеров национальные подходы к решению ключевых миграционных вызовов современности, даст позитивный импульс к укреплению международного статуса России в сфере регулирования миграции, предоставит возможность использовать потенциал MOM для продвижения российских интересов в указанной сфере".

МОМ была создана 5 декабря 1951 года в Брюсселе (нынешнее название эта структура носит с 1989 года). Штаб-квартира структуры расположена в Женеве. С 1992 года бюро МОМ функционирует в Москве.