Страны СНГ обсудили усиление сотрудничества в сфере информационной безопасности

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Представители государств - участников СНГ обсудили в четверг на межмидовских консультациях в Москве по международной информационной безопасности (МИБ) перспективы укрепления взаимодействия в этой области на пространстве Содружества.

"В ходе консультаций был рассмотрен широкий круг вопросов сотрудничества государств - участников СНГ в сфере обеспечения МИБ на глобальных и региональных площадках, - говорится в сообщении МИД РФ. - Участники консультаций обсудили перспективы наращивания взаимодействия по тематике МИБ на пространстве СНГ, включая согласование проекта Плана первоочередных мероприятий по реализации Стратегии обеспечения информационной безопасности государств - участников СНГ на период до 2030 года".

Стороны также приветствовали начало работы новой Рабочей группы ООН открытого состава по вопросам безопасности в сфере использования ИКТ и самих ИКТ 2021-2025. "Российская делегация представила проекты резолюции 76-й сессии Генассамблеи ООН по МИБ и концепции Конвенции ООН по МИБ, - сообщили на Смоленской площади. - В ходе заседания российская сторона выступила с презентацией проекта конвенции по противодействию использованию ИКТ в преступных целях и представила кандидатуру Рашида Исмаилова на пост генерального секретаря Международного союза электросвязи".

В мероприятии приняли участие представители Азербайджана (в качестве наблюдателя), Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, РФ, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. В МИД РФ также информировали, что стороны договорились провести следующие консультации СНГ по МИБ в первом полугодии 2022 года в Минске.