Небензя заявил, что изменение миссии ООН в Ливии до выборов может помешать их проведению

ООН, 30 сентября. /ТАСС/. Россия исходит из того, что решение об изменении формата Миссии ООН по поддержке в Ливии следует принимать лишь после проведения 24 декабря выборов в этой стране. Об этом заявил в четверг постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности. Совбез единогласно продлил до 31 января 2022 года мандат миссии в Ливии.

"Согласны с коллегами по Совету Безопасности в том, что выводы и рекомендации независимого стратегического обзора ООН по миссии, включая идею о переформатировании структуры миссии, будет оптимально реализовать по окончании электорального процесса в Ливии, - сказал дипломат. - Призываем всех ливийских игроков воспользоваться поддержкой Совета Безопасности ООН с тем, чтобы при содействии Миссии ООН по поддержке в Ливии преодолеть накопившиеся разногласия и общими усилиями провести выборы, намеченные на 24 декабря, которые призваны открыть новую мирную страницу в истории ливийского государства".

По его словам, Россия проголосовала за продление миссии исходя из убежденности "в безальтернативности комплексного мирного урегулирования ливийского кризиса под эгидой ООН, которой принадлежит центральная роль в этом процессе".

"Считаем консенсусное принятие данной резолюции свидетельством неизменной поддержки со стороны международного сообщества ливийского народа на весьма чувствительном и ответственном этапе политического процесса, а именно в преддверии запланированных на декабрь президентских и парламентских выборов", - заявил российский посол.

Как отметил дипломат, переформатирование Миссии ООН до выборов может помешать проведению голосования и мирному процессу.

"Мы с самого начала говорили, что это [переформатирование миссии] несвоевременно, может помешать ливийскому мирному процессу, подготовке к выборам, - сказал Небензя. - Было огромное количество [сил], которые используют любой повод для того, чтобы выборы перенести. Мы готовы обсуждать переформатирование миссии, но для этого сейчас не время".

По словам посла, продолжавшиеся три месяца переговоры по резолюции подтвердили правоту российской позиции.

Небензя рассказал об обсуждении с другими странами СБ ООН параметров вывода иностранных сил из Ливии. "Мы говорили на эту тему, находили варианты, как это все прописать [в тексте резолюции], но мы не договорились по тому тексту, пришли к техническому продлению резолюции, - обратил внимание постпред РФ. - То, что вывод должен быть синхронизированным, скоординированным, сбалансированным, поэтапным, чтобы не нарушал баланс на земле, мы говорили всегда и будем продолжать говорить".

Небензя напомнил, что в Триполи находится офис ООН, в котором работает спецпосланник генсекретаря Ян Кубиш. "Кубиш находится две недели из месяца в Женеве, он продолжит свою деятельность. Когда выборы состоятся, тогда мы будем думать о полноценной миссии в стране, - отметил дипломат. - Ничего необычного в этом нет, мы не предлагали ничего экстраординарного".