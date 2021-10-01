Саакашвили сообщил о возвращении в Грузию

ТБИЛИСИ, 1 октября. /ТАСС/. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в пятницу, что прибыл на родину спустя восемь лет после отъезда.

"Доброе утро, Грузия. Я уже в Грузии спустя восемь лет", - написал он на своей странице в Facebook.

Официальных комментариев со стороны властей Грузии и партии Саакашвили "Единое национальное движение" пока не поступало.

Саакашвили в понедельник сообщил, что купил билет на самолет на вечер 2 октября до Тбилиси - к выборам в местные органы власти. Позже в сети появились фотографии его забронированного билета, где указано, что он собирается прилететь на родину со своей матерью Гиули Аласанией.

Михаил Саакашвили был президентом Грузии с января 2004 года по ноябрь 2013 года. В 2013 году он покинул страну за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. Сразу после этого против него было возбуждено четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены приговоры. В январе 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани. В июне 2018 года суд приговорил его к шести годам лишения свободы по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.