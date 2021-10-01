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Володин: работу по введению отчетности депутатов по своим обязательствам надо продолжать

По словам председателя Госдумы седьмого созыва, не нужно откладывать принятие "решения о формализации обязательств и реализации обещаний"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Депутаты должны отчитываться перед избирателями о выполнении обещаний, работу по введению такой формы контроля нужно продолжать. Об этом журналистам заявил председатель Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин.

"Обязательно должны быть отчеты депутатов перед избирателями, - сказал Володин. - Надо найти ту форму, которая была бы эффективна, и чтобы это можно было проконтролировать".

По словам спикера, не нужно откладывать принятие "решения о формализации обязательств и реализации обещаний". "Это повысит ответственность не только депутатов, но и всей власти в целом", - считает он.

Политик уточнил, что этот вопрос следует обсудить со всеми фракциями.

В конце февраля 2021 года Володин предложил юридически зафиксировать обязательства, которые депутаты берут на себя во время избирательной кампании. По его мнению, это позволило бы "сформировать общий прозрачный массив предложений граждан" и более системно реализовать взятые депутатами обязательства.

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Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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