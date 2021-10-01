Путин: повышение НДПИ не должно сказаться на доходах бюджетов регионов

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Повышение налогов в сфере добычи полезных ископаемых не должно сказаться на доходах региональных бюджетов. Об этом говорится в списке поручений президента РФ Владимира Путина, опубликованном в пятницу на сайте Кремля.

"Правительству РФ при принятии решений о повышении налоговой нагрузки на предприятия ряда отраслей экономики, связанных с добычей твердых полезных ископаемых, обеспечить нейтральность таких решений для бюджетов субъектов Российской Федерации с точки зрения формирования их налоговых и неналоговых доходов", - говорится в списке поручений по итогам совещания по экономическим вопросам, состоявшегося 28 сентября.

Президент также поручил кабмину предусмотреть для некоторых регионов постепенное снижение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в течение трех лет после его достижения до 75, 50 и 25% соответственно от объема дотаций, полученных в году достижения критерия выравнивания. Уточняется, что поручение коснется регионов, "уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых превысил критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности".

Кроме того, правительству поручается предусмотреть в 2022-2024 годах объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов с учетом его индексации на накопленную с 2017 года инфляцию (за исключением той части дотаций, источником формирования которой является повышение в 2017-2024 годах налоговой ставки, по которой налог на прибыль организаций зачисляется в федеральный бюджет).