{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Аксенов назначил Ольгу Растригину врио главы министерства здравоохранения Крыма

До нового назначения она занимала пост первого заместителя министра

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Временно исполняющим обязанности министра здравоохранения Крыма назначена Ольга Растригина, ранее она занимала должность первого заместителя министра, говорится в указе главы республики Сергея Аксенова, опубликованном в пятницу.

"Постановляю: возложить временно исполнение обязанностей министра здравоохранения Республики Крым на Растригину Ольгу Владимировну, первого заместителя министра здравоохранения Республики Крым", - отмечается в документе.

Глава Крыма ранее принял отставку министра здравоохранения региона Александра Остапенко. Это пятый представитель правительства Крыма, подавший в отставку в течение последних двух недель. Среди них вице-премьер Евгений Кабанов и глава Минстроя Крыма Михаил Храмов, которые вскоре стали фигурантами уголовного дела и сейчас находятся под арестом.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
Путин обсудит экономическое развитие Кузбасса с главой региона
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что у президента "спокойный рабочий день", прочие мероприятия носят служебный, непубличный характер
Читать полностью