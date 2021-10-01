Губернатор Пензенской области уволил замглавы Минспорта региона в связи с утратой доверия

ПЕНЗА, 1 октября. /ТАСС/. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко уволил врио замминистра физической культуры и спорта региона Сергея Никишина с занимаемой должности в связи с утратой доверия, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

Увольнение Никишина, занимавшего должность с 2016 года, стало первым кадровым решением, принятым в отношении состава министерств и ведомств региона после вступления Мельниченко в должность главы региона 28 сентября.

"Олег Мельниченко освободил от занимаемой должности врио заместителя министра физической культуры и спорта Пензенской области Сергея Никишина в связи с утратой доверия", - говорится в сообщении.

Причину увольнения Никишина в пресс-службе ТАСС не уточнили.

Мельниченко победил на выборах губернатора Пензенской области, которые проходили 17-19 сентября, набрав 72,38% голосов, за него отдали голоса 468,8 тыс. избирателей.