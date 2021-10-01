Председателем Липецкого облсовета депутатов избрали экс-замгубернатора региона Аверова

ТАСС, 1 октября. Депутаты Липецкого областного совета тайным голосованием на очередной первой сессии седьмого созыва избрали председателем регионального парламента бывшего заместителя губернатора региона Дмитрия Аверова. Об этом сообщил председательствующий на первой сессии в пятницу депутат Равиль Анутов.

"По результатам тайного голосования Аверов Дмитрий Львович, депутат Липецкого областного совета депутатов, избран председателем Липецкого областного совета депутатов", - сказал Анутов.

Дмитрий Аверов являлся единственным кандидатом на выборах. По данным счетной комиссии регионального парламента, кандидатуру Аверова путем тайного голосования поддержали 27 из 42 присутствующих на сессии депутатов, против него выступили 15.

Аверов родился 3 июня 1974 года в Воронеже. С 2007 года занимал руководящие должности в ООО "Воронежская девелоперская компания", затем был финансовым директором компании "Евросеть Мос1" (Москва), с ноября 2007-го по август 2011 года - заместителем директора тамбовского филиала ОАО "Центртелеком", в августе 2011 года был назначен директором липецкого филиала ПАО "Ростелеком". В 2015 году избран депутатом Липецкого городского совета депутатов V созыва. С октября 2018-го по июнь 2021 года был заместителем главы администрации Липецкой области по вопросам экономики, внешнеэкономической, инвестиционной деятельности. В сентябре 2021 года стал депутатом Липецкого облсовета.

В Липецкой области 17-19 сентября прошли выборы депутатов Липецкого областного совета, в него прошли представители шести партий, "Единая Россия" набрала 46,42%, у КПРФ - 19,67%, ЛДПР получила 8,25%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 6,43%, "Партия пенсионеров" - 5,22%, у партии "Новые люди" - 5,1%. По итогам выборов в региональном парламенте сформированы фракции: "Единую Россию" представляют 23 депутата, КПРФ - 15 депутатов, от остальных четырех партий представлено по одному депутату.