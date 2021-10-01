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Путин обсудит экономическое развитие Кузбасса с главой региона

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что у президента "спокойный рабочий день", прочие мероприятия носят служебный, непубличный характер

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин в пятницу обсудит с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым вопросы экономического развития региона. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"[Запланирована] встреча с Сергеем Цивилевым, губернатором Кемеровской области, - сказал Песков. - В этом году Путин посещал Кемеровскую область, там началось обсуждение инвестиционных программ, диверсификации экономики региона. Этот разговор будет продолжен".

В остальном у президента в пятницу "спокойный рабочий день", прочие мероприятия носят служебный, непубличный характер, отметил представитель Кремля.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичКемеровская областьЦивилев, Сергей Евгеньевич
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